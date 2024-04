Stiri pe aceeasi tema

- Barbat dat in urmarire intrucat era condamnat la inchisoare pentru complicitate la inselaciune, prins de politistii din BucurestiUn barbat dat in urmarire internationala intrucat se sustragea executarii unei pedepse de cinci ani si opt luni de inchisoare pentru complicitate la inselaciune a fost…

- Continue reading Un clujean a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare dupa ce a amenințat mai mulți polițiști cu moartea. ”Pe limba de moarte ma jur ca va prind pe toti si va rezolv” at Info real.

- Cristinel Lupulescu, consilier in cadrul Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, care a lovit mortal o femeie cu mașina la Targu Jiu a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Curtea de Apel din Craiova a dispus majorarea pedepsei inițiale de la 3 ani și 6 luni…

- Curtea de Apel Bucuresti a mentinut masurile asiguratorii dispuse prin ordonanta nr. 212 P 2020 din data de 18.02.2021 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia Urmarire Penala asupra terenului intravilan in suprafata de 5 ha situat in comuna Corbu, jud. constanta, in valoare…

- Un tanar din Alba, specializat in infracțiuni de inșelaciune, a primit o sentința cu executare pentru o fapta comisa in urma cu trei ani. A promis unei femei ca ii va construi o casa din lemn.

- Judecatoria Craiova a condamnat la 2 ani, 5 luni si 20 zile inchisoare cu executare un barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. In 2018 si in aprilie 2023, barbatul a fost condamnat cu suspendare in alte doua dosare privind infractiuni rutiere.…

- Joi, 25 ianuarie 2024, polițiștii din Aiud au identificat și reținut un barbat de 72 de ani, din Apoldu de Jos, județul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data 25 ianuarie 2024, de Judecatoria Saliște. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse…

- Un barbat din Alba Iulia care iși teroriza vecinii de bloc cu muzica tare și scandal, condamnat la inchisoare cu executare Un barbat din Alba Iulia, care și-a terorizat vecinii de bloc a fost condamnat la inchisoare cu executare. Barbatul avea mai multe condamnari din trecut, iar recent a mai primit…