Remorcă depistată în trafic de polițiștii de frontieră hușeni, fără acte! NEINMATRICULATA… Un cetațean ucrainean a fost depistat in trafic de polițiștii de frontiera tractand o remorca care nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 5 august a.c., in jurul orei 15.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, barbatul de 36 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de […] Articolul Remorca depistata in trafic de polițiștii de frontiera hușeni, fara acte! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

