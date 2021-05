Stiri pe aceeasi tema

- In urma verificarilor politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe terasele a doua cluburi din statiune, nu se respecta normele de distantare sociala. „Administratorii in cauza au fost sanctionati contraventional cu amenda in valoare totala de 6.000…

- Daca vineri seara turiștii din Vama Veche au plecat catre catre cazare cu puțin timp inainte de ora 22.00, sambata seara, in stațiune au fost organizate mai multe petreceri. Polițiștii au amendat cinci tineri cu cate 2.000 de lei, potrivit Digi24. Odata cu lasarea serii tinerii au pornit o petrecere…

- Politia belgiana a arestat 132 de persoane, sambata, in timpul dispersarii unei petreceri ilegale dintr-un parc din Bruxelles, care fusese interzisa de autoritati, potrivit unui bilant oficial publicat duminica. Dispersia a fost brutala, cu jandarmi calare in timp ce polițiștii au intervenit cu tunuri…

- Ofițerii Garzii Municipale s-au pornit cu mai multe echipaje, cu girofarurile pornite și s-au indreptat spre un grup mare de oameni. Printre alte masuri, la Barcelona sunt interzise grupurile mai mari de șase persoane pentru a incetini raspandirea coronavirusului. Spania a inregistrat…

- Politia belgiana a intervenit, joi, cu gaze lacrimogene si tunuri cu apa, pentru a dispersa aproximativ 2.000 de oameni care s-au adunat in Bruxelles pentru un concert anuntat in gluma pe retelele de socializare pentru Ziua Pacalelilor, relateaza BBC, potrivit news.ro. Cei aproximativ 2.000…

- 100 de euro - aceasta este amenda pe care o vor primi turiștii sau spaniolii care nu poarta masca la plaja sau in alte spații publice. Noua lege a intrat in vigoare de astazi și a starnit valuri de reacții. Inclusiv unele comunitați autonome vor refuza sa aplice masura.

- In timp ce incidența cazurilor COVID a trecut la Viișoara de 6, duminica s-a organizat un „botez” fara respectarea normelor de protecție sanitara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritațile din Ocna Mureș fac apel la cetațeni pentru respectarea masurilor de protecție: „Valoarea incidenței se apropie de 6 persoane infectate la mia de locuitori” Autoritațile locale din orașul Ocna Mureș fac apel la cetațeni pentru vaccinare și respectarea masurilor sanitare pentru protecția…