Reguli noi pentru tractoriștii care circulă pe drumurile publice: Kitul obligatoriu Tractoriștii care conduc utilaje agricole și silvice care circula pe drumuri publice sunt obligați sa aiba in dotare un kit omologat care sa includa trusa medicala de prim-ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu. Ei vor fi astfel pregatiți sa intervina, in caz de incidente. Joi, a fost publicata in MO noua lege […] The post Reguli noi pentru tractoriștii care circula pe drumurile publice: Kitul obligatoriu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

