- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de astazi o ordonanța de urgența care vizeaza clarificarea și simplificarea procedurii de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. Masura vine ca raspuns la deficiențele identificate in legislația actuala și la solicitarile…

- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de joi, 23 mai, un proiect de ordonanța de urgența care propune modificarea legislației in vigoare pentru a facilita accesul Republicii Moldova la energia electrica și la gazele din Romania. Guvernul Romaniei va adopta o ordonanța de urgența care modifica Articolul…

- Un proiect de OUG ce va fi adoptat in ședința de Guvern de azi propune modificarea legislației privind achizițiile din domeniul militar. Agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei a marcat o revenire dramatica a conflictului teritorial de mare intensitate in Europa. Acest eveniment a avut un impact semnificativ…

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei, precum si a unor avize motivate Bulgariei si Spaniei pentru nerespectarea legislatiei privind achizitiile publice.

- Tractoriștii care conduc utilaje agricole și silvice care circula pe drumuri publice sunt obligați sa aiba in dotare un kit omologat care sa includa trusa medicala de prim-ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu. Ei vor fi astfel pregatiți sa intervina, in caz de incidente.…

- Guvernul Romaniei pregatește o lovitura financiara pentru romanii care iși desfașoara afacerile alaturi de frați sau soții, promițand impozite mai mari pentru aceste structuri de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvaluit detalii privind noile reguli și impactul lor asupra mediului antreprenorial…

- Guvernul susține ca reprezentanții Comisiei Europene au cerut scaderea pragului la microintreprinderi de la 500.000 de euro la 50.000 de euro inca din acest an. Comisia Europeana pune presiune pe Romania pentru a reduce pragul la microintreprinderi de la 500.000 de euro la 50.000 de euro , o masura…

- Numarul de microintreprinderi in Romania este intr-o continua descreștere, conform ultimelor estimari oficiale. Masurile introduse de Guvernul Romaniei la finalul anului trecut pentru restricționarea regimului microintreprinderilor au un impact semnificativ asupra acestui sector economic vital. Conform…