Regizorul Ion Ardeal Ieremia a murit. Acesta a fost și secretar de stat în guvernarea PSD Regizorul Ion Ardeal Ieremia, care urma sa implineasca 59 de ani pe 13 ianuarie a incetat din viața. Acesta a cochetat de-a lungul vieții și cu politica, fiind secretar de stat in guvernul PSD. De-a lungul timpului, Ion Ardeal Ieremia a reușit sa caștige inimile publicului, ramanand in memoria colectiva drept unul dintre cei mai indragiți regizori, semnand multe din piesele care se joaca pe scena Teatrului Național din Timișoara. Val de tristețe publica generat de moartea regizorului Vestea morții sale a fost data de reprezentanții Teatrului Național Timișoara . ”Victima a unei boli neiertatoare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

