Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii fost testata pozitiv pentru Covid, a transmis Palatul Buckingham. Regina prezinta simptome usoare. Camilla, sotia printului Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus saptamana aceasta si s-a plasat in autoizolare, a anuntat luni biroul de presa de la Clarence House, resedinta oficiala a […] The post Regina Elisabeta a II-a, testata pozitiv pentru Covid-19! De la cine s-a infectat first appeared on Ziarul National .