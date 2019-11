Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la postul de televiziune Fox News, Pompeo a adaugat ca presedintele Donald Trump va lua masuri daca aceste masuri de descurajare vor esua, iar acest lucru este bine inteles de conducerea iraniana. “Misiunea noastra este sa evitam razboiul. Ati vazut ce a anuntat vineri secretarul Esper,…

- Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul Elvetiei, o „nota oficiala“ in care pune Washingtonul in garda si dezminte ca a jucat vreun rol in atacurile comise sambata in Arabia Saudita, scrie miercuri agentia iraniana de presa Irna, relateaza AFP.

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat luni "extrem de ingrijorat de riscul de escaladare" dupa atacul asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita, acuzand Teheranul ca "destabilizeaza intregul" Orient Mijlociu, intr-un interviu pentru AFP la Bagdad. Este prima declaratie…

- Premierul irakian l-a asigurat luni pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca teritoriul tarii sale nu a fost utilizat pentru a ataca instalatii petroliere saudite, dupa informatii ce sugerau ca fiind posibil ca proiectilele sa fi fost lansate de pe teritoriul Irakului, in pofida revendicarii…

- Statele Unite au publicat imagini din satelit și au citat informații adunate de serviciile secrete care dovedesc ca Iranul se afla in spatele atacurilor cu drona lansate asupra a doua rafinarii din Arabia Saudita. Iranul neaga implicarea in atacurile aeriene de sambata, care au fost revendicate de rebelii…

- Mousavi a declarat ca acuzațiile Washingtonului sunt „fara rost". Declarația acestuia vine la scurt timp dupa ce un comandant al Gardienilor Revoluției din Iran a declarat ca bazele militare și aeronavele Statelor Unite din regiune se afla in raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene, iar Republica…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a respins duminica acuzațiile Statelor Unite, potrivit carora Teheranul s-ar fi aflat in spatele atacurilor cu drone de sambata, care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, informeaza MEDIAFAX.Mousavi a declarat ca acuzațiile…