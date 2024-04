Presupusul atac de vineri dimineața al Israelului asupra Iranului, dupa zile de ezitare, a fost de mica amploare și a parut calibrat pentru a reduce riscurile unui razboi major, chiar daca simplul fapt ca el a fost efectuat a spulberat tabuul atacurilor directe pe care Teheranul il incalcase primul, cu cateva zile mai devreme, scrie Reuters.Cabinetul de razboi al premierului Benjamin Netanyahu aprobase inițial, in noaptea de luni spre marți, planurile pentru un bombardament in interiorul teritoriului iranian, pentru a raspunde astfel in forța la raidul cu peste 300 de rachete și drone efectuat…