Stiri pe aceeasi tema

- ”Regatul Unit, la fel ca alte tari, se afla in prezent in recesiune”, potrivit orgabnismului public al previziunilor bugetare (OBR), a anuntat Hunt. Ministrul britanic al Finantelor a prezentat masuri de ”consolidare” bugetara in suma de 55 de miliarde de lire sterline.The post Regatul Unit se afla…

- Regatul Unit se afla in recesiune, iar Produsul sau Intern Brut (PIB) urmeaza sa scada cu 1,4- in 2023, anunta joi ministrul britanic al Finantelor Jeremy Hunt. la prezentarea bugetului in Parlament, relateaza AFP. "Regatul Unit, la fel ca alte tari, se afla in prezent in recesiune", potrivit orgabnismului…

- Guvernul britanic pregatește masuri economice dure, dupa ce Banca Angliei a venit cu "previziunile ingrozitoare" spunand ca ratele mai mari ale dobanzilor vor impinge economia in cea mai lunga recesiune din anii 1930. Ministrul britanic de Finante, Jeremy Hunt ar avea deja un un program de majorari…

- Ministrul britanic de Finante, Jeremy Hunt, va prezenta pe 17 noiembrie un program de majorari de taxe si reduceri ale cheltuielilor de 60 de miliarde de lire sterline (67,82 miliarde de dolari), care va include economii de cel putin 35 de miliarde de lire sterline (39,56 miliarde de dolari), a relatat…

- Comitetul de Stabilitate Financiara a Bancii a anuntat pe 28 septembrie un program de achizitii de urgenta, de doua saptamani, pentru obligatiuni guvernamentale ale Marii Britanii pe termen lung – cunoscute sub numele de ”gilts” – pentru a restabili ordinea pe piete si pentru a proteja fondurile de…

- Lira sterlina s-a depreciat la 1,0350 dolari luni, catre ora 1.25 GMT (4.25, ora Romaniei), in fata unui dolar care rezista ca valoare de refugiu, potrivit Bloomberg. Analisti avertizeaza ca lira sterlina ar putea ajunge chiar la paritate cu dolarul. Investitorii se indeparteaza de lira sterlina dupa…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…

- Premierul britanic Liz Truss s-a angajat luni sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa.