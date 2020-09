Record: Un film istoric din China a dat lovitura la nivel mondial

“The Eight Hundred”, o drama care are loc in Shanghai in timpul invaziei japoneze in China din 1937, a adus incasari de 428 milioane dolari in prima luna de rulare in cinematografe, potrivit The Guardian. Pelicula a fost scoasa dintr-un festival de film, cenzurata la un moment dat de statul chinez, iar acum e considerata lovitura anului. Drama istorica constituie pana acum filmul cu cele mai mari incasari din 2020, dupa cum noteaza Financial Times. Proiecțiile realizate de partidul comunist chinez au ajutat filmul sa ajunga la incasari care le-au depașit pe cele ale filmului „Bad Boys for Life”…