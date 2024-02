Fiul unui director din Consiliul Județean Buzău, mort într-un accident rutier. Tânărul se pregătea de ziua sa de naștere Un tanar din Buzau, fiul unui director din Consiliul Județean, a murit cu cateva ore inainte sa implineasca varsta de 24 de ani! A fost spulberat de o mașina, in Brașov. Drama la Brașov, acolo unde fiul unui director din Consiliul Județean Buzau a fost spulberat de o mașina. Tanarul era student și se afla pe strada, moment in care a fost acroșat de un autoturism. Fiul unui director din Consiliul Județean Buzau, mort intr-un accident rutier Inca nu se cunosc imprejurarile in care a avut loc accidentul rutier, insa studentul care peste cateva ore ar fi implinit varsta de 24 de ani a murit pe loc.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

