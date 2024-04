Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE la Vințu de Jos: Primarul Petre Ion Barbu a fost gasit spanzurat TRAGEDIE la Vințu de Jos: Primarul Petre Ion Barbu a fost gasit spanzurat Petru Ioan Barbu, primarul comunei Vințu de Jos, a fost gasit spanzurat marți, 16 aprilie 2024. ”Astazi in jurul orei 17.30, a fost un apel la 112 prin…

- Primarul de Suceava, Ion Lungu, a precizat ca va candida din nou pentru un mandat de primar, apreciind ca el este cel mai potrivit sa finalizeze proiectele a caror implementare este inceputa in municipiul reședința de județ "Pun suflet in proiectele primariei și am accesat dorința de a mai ...

- Primarul din localitatea Boldurești, raionul Nisporeni, Republica Moldova, este acuzat ca a accidentat mortal un baiat de 14 ani, a fugit de la locul accidentului și, pentru a-și ascunde fapta, a schimbat numerele de inmatriculare ale mașinii și a inscenat un alt accident, relateaza TV8.md.Accidentul…