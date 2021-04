Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile spera ca prin aceasta masura sa țina sub control creșterea numarului de cazuri de COVID-19 si sa reduca presiunea asupra spitalelor, potrivit Reurers. India a inregistrat luni un nou record de cazuri noi: 273.810 de infectari in 24 de ore, aceasta fiind a cincea zi consecutiva in care tara…

- India a depasit, luni, Brazilia la numarul de cazuri de COVID-19, situandu-se pe locul al doilea in lume dupa Statele Unite, informeaza DPA. Luni au fost inregistrate 168.912 cazuri noi, conform datelor Ministerului Sanatatii de la New Delhi, marcand a sasea crestere record intr-o saptamana.…

- India, unde 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate pana in prezent la o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, se confrunta cu o lipsa de seruri impotriva noului coronavirus, intr-un moment in care numarul infectiilor atinge un nou record zilnic, informeaza AFP.…

- India, unde 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate pana in prezent la o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, se confrunta cu o lipsa de seruri impotriva noului coronavirus, intr-un moment in care numarul infectiilor atinge un nou record zilnic, informeaza AFP potrivit…

- India a raportat, duminica, peste 93.000 de infectari cu noul coronavirus, cel mai mare numar din ultimele cinci luni, potrivit news.ro. Ca urmare a cresterii numarului de infectari, cel mai bogat stat din India, Maharashtra, a anuntat de luni restrictii stricte. Citește și: EXCLUSIV…

- India se confrunta cu un al doilea val sever al pandemiei Covid-19, cu un numar de 93.249 de noi cazuri de infectare raportate duminica, un nou record pentru ultimele cinci luni, transmite DPA: Din cauza ingrijorarilor cu privire la suprasolicitarea sistemului medical, premierul Narendra Modi…

- India a raportat cel mai mare numar de infectari cu Covid-19 dupa 20 septembrie 2020. Autoritatile au anuntat sambata 89.129 de cazuri, relateaza Reuters. De asemenea, s-au inregistrat 714 decese, cel mai mare numar din 21 octombrie 2020, scrie news.ro. Vineri seara, autoritatile au…

- India a inregistrat 24.882 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cea mai mare crestere zilnica de pana acum din acest an, arata datele guvernului de sambata, provocand ingrijorari privind recrudescenta virusului in tara, relateaza DPA. India, care cu 11,3 milioane de cazuri are…