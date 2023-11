Stiri pe aceeasi tema

- Impresara lui Erling Haaland a fost o prezenta surprinzatoare la meciul lui Real Madrid, din grupele UEFA Champions League. Rafaela Pimienta a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a fost zarita pe Santiago Bernabeu, pentru duelul „galacticilor” cu Braga. Real Madrid se dueleaza cu Braga…

- A fost o prima repriza nebuna in FC Copenhaga – Manchester United! Prima parte a fost prelungita cu 13 minute, dupa ce s-au petrecut o multime de evenimente. Meciul, care conteaza pentru etapa a patra a grupelor UEFA Champions League, a propus patru goluri in prima parte, scorul fiind 2-2 inainte de…

- Meciul de Champions League dintre Copenhaga și Manchester United a fost intrerupt in prima repriza dupa ce un barbat a intrat pe teren afișand cu steag al Palestinei, in contextul razboiului dintre Israel și gruparea islamista Hamas, cea care guverneaza Fașia Gaza. Meciul dintre FC Copenhaga și Manchester…

- Grupa A: Galatasaray – Bayern 1-3, Manchester Utd – FC Copenhaga 1-0.Clasament: 1. Bayern 9 puncte (golaveraj 9-5), 2. Galatasaray 4 (6-7), 3. Manchester Utd 3 (6-7), 4. Copenhaga 1 (3-5). Grupa B: Lens – PSV 1-1, Sevilla – Arsenal 1-2.Clasament: 1. Arsenal 6 (7-3), 2. Lens 5 (4-3), 3. Sevilla 2 (4-5),…

- Cele 32 de echipe implicate in faza grupelor UEFA Champions League vor continua de marți sa lupte pentru trofeul suprem, cand incepe etapa a 3-a. Echipe precum Galatasaray, spera sa atraga atenția și sa fie din nou cap de afiș.Programul meciurilor de marți, 24 octombrie, conform mediafax. Galatasaray…

- Liga Campionilor a ajuns la jumatatea fazei grupelor, iar lupta pentru fiecare punct pus in joc este din ce in ce mai apriga. Surprizele așteapta la fiecare șut pe poarta, iar echipele plecate cu șansa a doua precum Galatasaray, Braga sau Salzburg vor sa dea lovitura in confruntarile cu granzii continentului,…

- A fost spectacol total in Champions League. Bayern Munchen – Manchester United 4-3 si Real Madrid – Union Berlin 1-0 au fost cele mai tari meciuri din grupele Champions League. Toate disputele au putut fi urmarite in format LIVE SCORE pe AS.ro. Bayern si Manchester United au dat recital de goluri pe…

- Joi seara, la „Grimaldi Forum”, in Monaco, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, ediția 2023/2024. Principala competiție a UEFA aduce și in aceasta ediție dueluri de foc inca din faza grupelor, cu Bayern - Manchester United in grupa A, PSG, Borussia, AC Milan și Newcastle in…