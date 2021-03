Real, experimentat, competent? Ce presupune „profesia” de șerpaș Guvernul Nepalului a inceput pentru prima data sa emita licente pentru ghizii – sau serpasii, cum sunt cunoscuti – care insotesc alpinisti in escaladarile lor pe unele dintre cele mai inalte varfuri muntoase din lume. Majoritatea alpinistilor straini recunosc ca nu ar fi fost capabili sa escaladeze varfurile din Himalaya fara ajutorul serpasilor nepalezi, al caror numar variaza intre 1.000 si 2.000, porivit BBC. Profesiunea nu a fost, insa, reglementata pana acum, iar autoritatile nepaleze din turism au declarat ca noile licente vor reprezenta o garantie pentru alpinisti ca ghizii lor sunt reali,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

