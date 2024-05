Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Oana Marica a intors toate privirile la un eveniment monden din Capitala. Este prima apariție publica a Bunesei dupa desparțirea de Adrian Mititelu Jr. Șatena a atras atenția tuturor cu ținuta și silueta impecabila.

- Adriana Bahmuțeanu și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a schimbat prefixul și și-a dorit ceva diferit. A implinit 50 de ani și a plecat impreuna cu familia in Spania. Vedeta spune ca și-a dorit o vacanța și a sarbatorit și Paștele tradițional, chiar daca era departe de casa.

- Pentru implinirea varstei de 50 de ani, Adriana Bahmuțeanu a plecat intr-o vacanța alaturi de soț și copii sai pentru a-și sarbatori ziua de naștere. Vedeta a ales Spania, unde a vizitat cateva rude care s-au stabilit in peninsula de mai mulți ani. Totodata, a vorbit și despre dorințele pe care le are…

- Dinu Maxer și iubita lui și-au dorit sa plece in vacanța in Dubai, de ziua ei de naștere, dar planurile le-au fost date peste cap de ploile care au creat haos pe strazi și in aeroport. Cei doi au revenit, de curand, in Romania și au povestit prin ce au trecut in vacanța.

- Oana Roman a implinit sambata 48 de ani, iar vedeta a fost surprinsa de la primele ore ale zilei cu daruri și flori de la oamenii dragi. Una dintre prietenele ei a spus ca o invita la un gratar, dar, de fapt, i-a pregatit o petrecere restransa, cu ocazia zilei ei de naștere.

- Interpretul moldovean Gheorghe Scurtu, cu numele scenic The Urs, care a cucerit nu doar Republica Moldova, dar și Romania, a fost omagiat ieri. Artistul și-a sarbatorit ieri, ziua de naștere și a postat pe rețele un mesaj, dedicat soției sale.

- Paris Hilton și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 43 de ani. A organizat o mare petrecere de la care nu a lipsit nici Anastasia Soare. „Regina sprancenelor” are o relație apropiata cu vedetele de la Hollywood și a fost alaturi de Paris Hilton, de ziua ei de naștere.

- In weekend, Liviu Varciu, actorul din serialul “Bravo, tata!”, și-a serbat ziua de naștere alaturi de cei dragi. Vedeta a marturisit intr-un Insta Story ce cadou și-ar fi dorit sa primeasca.