- 8.000 de civili au fost evacuați din regiunea Harkov, de teama rusilor care au deschis aici un nou front. In orasul Vovceansk au loc lupte de strada, iar rusii anunta ca au mai cucerit doua sate. Trei civili au fost uciși in regiunea Harkov in ultimele 24 de ore și o drona a ranit doi polițiști.

- Moscova nu mai folosește podul Kerci, care leaga Rusia continentala de Crimeea, pentru a-și aproviziona trupele de pe front, și a trecut la utilizarea rutelor terestre, arata imagini din satelit obținute de The Independent.

- ​Donald Trump are „un plan secret” pentru a pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina, și anume acela de a convinge Ucraina sa cedeze teritorii lui Putin. Iar asta in condițiile in care fostul președinte american susține ca ar putea negocia un acord de pace in doar 24 de ore dupa ce va fi reales…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.

- UPDATESBU a respins imediat solicitarea Rusiei ca fiind "inutila" si a declarat ca ministerul rus a "uitat" ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, face obiectul unui mandat de arestare international.Un comunicat al ministerului rus enumera incidentele violente care au avut loc in Rusia de cand fortele…

- „Scutul nostru aerian trebuie sa fie consolidat in mod semnificativ. Lucram la acest lucru cu toti partenerii nostri, ale caror decizii pot schimba natura acestui razboi si ne pot proteja orasele si satele de teroare. Dar, deja, de-acum soldatii nostri doboara cel putin o parte din rachete si majoritatea…

- Operațiunea militara speciala din Ucraina s-a transformat deja intr-un razboi din cauza interferențelor occidentale, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa de stat TASS. Rusia se afla in ”stare de razboi” in Ucraina, declara pentru prima…

- Duminica, ministrul german al apararii a declarat ca Rusia desfașoara "un razboi informațional" menit sa creeze diviziuni in Germania, aceasta fiind prima sa reacție dupa publicarea in Rusia a inregistrarii audio a unei intalniri la care au participat inalți oficiali militari germani. Presa rusa…