Moscova promite răspuns „simetric” la înghețarea activelor ruse Rusia va raspunde in mod „simetric” oricaror acțiuni ale SUA și ale aliaților sai care vizeaza inghetarea activelor ruse din strainatate, conform lui Anton Siluanov , ministrul rus de Finanțe, citat de Bloomberg. „Avem o cantitate considerabila de active pe care le-am inghețat, la fel cum are si Occidentul”, a afirmat Anton Siluanov, ministrul rus de finanțe, fara sa precizeze detalii. Sancțiunile internaționale impuse Rusiei dupa invazia Ucrainei in februarie 2022 au dus la inghețarea unei serii de active ruse plasate in strainatate, inclusiv aproximativ 300 de miliarde de dolari deținute de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

