Multe alimente falsificate se află în dietele de slăbit Crește alarmant numarul alimentelor falsificate, majoritatea fiind incluse și in celebre diete de slabit, cum este cea mediteraneana. Știm foarte bine ca lista alimentelor falsificate ca urmare a conținutului excesiv de substanțe chimice se prelungește continuu. Multe dintre aceste alimente – carne, lactate, paine, fructe și legume etc. – sunt consumate zilnic de adulți și copii. Sunt motive intemieiate sa respectam recomndarile specialiștilor adresate cumparatorilor: mai multa atenție la fiecare produs și sa citim eticheta inainte de a-l pune in coș. Daca eticheta conține termeni generali, nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la carnea alterata cu substanțe chimice pana la uleiul de masline diluat sau mierea adaugata cu sirop de glucoza, exista numeroase produse alimentare susceptibile de falsificare care ajung pe rafturile magazinelor in intreaga lume.Falsificarea alimentelor a devenit o afacere extrem de profitabila…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica . Inflația a urcat semnificativ in luna ianuarie, atingand un nivel anual de 7,4%, o creștere de la 6,6% in decembrie. Aceasta escaladare este determinata…

- Spre finalul fiecarui an o mana de oameni din cadrul Institutului Național de Statistica se reunesc și decid ce produse scot sau ce produse noi adauga pe lista socotelii inflației. Anul acesta sunt 75 de produse noi in coșul de consum și 34 de produse eliminate. In curand, in calculul inflației vor…

- Spectacol motorizat de excepție in prima competiție a anului la Comandau, unde Raliul Zapezii și istoria au luat startul in cea de-a 8-a ediție a Romania Winter Historic Rally Intr-un decor imbracat in straturi consistente de zapada și gheața, pasionații de motorsport au fost martorii unei intalniri…

- Veste buna pentru romani. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a explicat cum se pot pensiona unii oameni mai devreme cu cinci ani și fara a fi penalizați in vreun fel, conform noii legi a pensiilor. Romanii se pot pensiona numai daca au un stagiu contributiv de 40 de ani. Barbații pot ieși la pensie…

- Votul final pentru stabilirea conducerii ASF incepe la ora 18.15 in plenul reunit. Parlamentarii sunt chemați sa voteze președintele, vicepreședintele dar și membrii executivi și neexecutivi ai Autoritații de Supraveghere Financiara. Lista candidaților: The post Votul final pentru stabilirea conducerii…

- Rețeta originala de salata de boeuf pentru masa de sarbatori. Lista ingredientelor de care ai nevoie pentru a pregati preparatul ca pe vremuri. Va avea gust excepțional! Modul de preparare este foarte simplu. Gasești in randurile de mai jos explicații pas cu pas. Salata de boeuf. Lista ingredientelor…