Reacția Rusiei după ce SUA au impus 500 de noi sancțiuni împotriva sa la doi ani de la invadarea Ucrainei Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, spune ca cele aproximativ 500 de noi sancțiuni anunțate vineri de Washington la adresa Moscovei sunt menite sa provoace disensiuni in societatea rusa inaintea alegerilor prezidențiale din luna martie, relateaza presa rusa citata de Reuters și AFP, relateaza Agerpres.„Noile restrictii sunt o noua tentativa nerusinata si cinica de a se amesteca in treburile interne ale Rusiei, de a ne forta sa renuntam la interesele noastre vitale, de a diviza societatea rusa inaintea (...) alegerilor prezidentiale”, a afirmat Antonov.Administrația Biden a anunțat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

