China are dreptul sa ia “masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea”, a apreciat marti Rusia, calificand drept “provocare evidenta” vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, relateaza France Presse, citat de Agerpres. The post Reactia Rusiei dupa ce Nancy Pelosi a ajuns in Taiwan: China are dreptul sa ia “masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea” first appeared on Money .