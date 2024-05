Ea este Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a dispărut fără urmă. Peste 100 de oameni o caută Autoritațile din Dolj sunt in alerta și cauta de ore intregi o copila de numai doi ani și jumatate, care a disparut fara urma, din fața locuinței sale. Peste 100 de persoane o cauta pe Raisa Din primele informații, ultima data cand fetița a fost vazuta de familia sa, aceasta se juca in fața curții cu mai mulți copii din sat. La un moment dat, parinții sai au sesizat ca micuța lipsește și au pornit in cautarea ei. Vazand ca nu o gasesc aceștia au cerut ajutorul polițiștilor, care au pus imediat in aplicare protocolul pentru a o gasi pe Raisa. In sprijinul polițiștilor doljeni au fost chemate mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana data disparuta in zona submontana a Masivului Valcan a fost gasita decedata intr-o rapa de catre salvamontistii din Gorj, dupa ce a fost cautata pe teren si cu mai multe tipuri de drone, transmite Agerpres. „Persoana disparuta a fost gasita, din pacate decedata, cazuta cca 5 metri intr-o…

- Infricoșat, omul a sunat la 112 și un echipaj al jandarmeriei s-a deplasat de urgența la locuința sa. Șarpele de apa a fost capturat și eliberat in natura, departe de zona locuita, pentru a reduce pericolul de a reveni in zonele locuite. Un șarpe de aproximativ un metru, descoperit in scara unui bloc…

- Direcția de Poliție a municipiului Chișinau și Centrul Național de Prevenire a Abuzului fața de Copii au semnat un Acord de Colaborare menit sa intareasca eforturile comune de prevenire și combatere a abuzului asupra copiilor și a violenței in familie. Prin intermediul acestui acord, cele doua instituții…

- Sase salvatori montani din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj participa in aceste zile (2-5 aprilie) la un exercițiu de salvare pe timp de iarna si in conditii extreme, organizat de catre Salvamont Romania și Salvamont Sibiu, in zona Balea, masivul Fagaraș. Pentru omogenizarea…

- Polițiștii din Județul Neamț au emis sambata dimineața un comunicat in care au facut publice semnalmentele și fotografia unei fete in varsta de 13 ani, care a disparut de la domiciliu pe 28 martie, cand a plecat sa pazeasca animalele pe camp și nu s-a intors. Joi seara, ultima data cand a fost observata,…

- Salvatorii acvatici din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj intervin, la solicitarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Valcea, pentru cautarea trupului unei femei inecate intr-unul dintre barajele de pe raul Olt. Salvamontiștii folosesc cel mai performant echipament…

- ”Salvatorii acvatici din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Judetean Gorj intervin, la solicitarea Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, pentru cautarea trupului unei femei inecate intr-unul dintre barajele de pe Raul Olt. Salvamontistii folosesc cel mai performant echipament…

- Salvatorii acvatici din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Gorj intervin, la solicitarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Valcea, pentru cautarea trupului unei femei inecate intr-unul dintre barajele de pe raul Olt. Salvamontiștii folosesc cel mai performant echipament…