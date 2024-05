PSD NU SE POATE DESPĂRȚI DE CORUPȚI | Cu inculpații înainte, în campania electorală! SUS CORUPȚIA…Faptul ca un candidat pesedist a fost prins in flagrant in timp ce oferea mita unor polițiști nu a schimbat nimic in viziunea colegilor de partid despre morala și justiție. La cateva zile de la arestarea sa, dupa ce și-a revenit din șoc, echipa electorala a candidatului Gafu a pornit la treaba cu poza […] Articolul PSD NU SE POATE DESPARȚI DE CORUPȚI | Cu inculpații inainte, in campania electorala! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

