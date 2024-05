FC Ghergheleu, aproape de o promovare istoricã Fotbalul mic SUCCES… FC Ghergheleu incearca sa readuca fotbalul din comuna Codaesti in Liga 4. In anul 2016, tinerii din satul Ghergheleu si-au propus sa-si faca o echipa de fotbal, din dorinta de a promova fotbalul si in acea parte a judetului. Acum, echipa este foarte aproape de promovarea, in premiera, pe prima scena a […] Articolul FC Ghergheleu, aproape de o promovare istorica apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

