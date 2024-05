Stiri pe aceeasi tema

- Sapte medicamente ar putea fi retrase de pe piata din tara noastra dupa ce experti ai Agentiei Europene a Medicamentului au recomandat suspendarea autorizatiilor pentru cateva sute de produse care au in comun studii desfasurate intr-un centru din India, informeaza Rador Radio Romania.

- E nenorocire pe piața, in prag de sarbatatori: romanii și bulgarii au cea mai scumpa carne din UEBulgaria și Romania au avut in ultimul an cele mai mari creșteri din toata Uniunea Europeana ale prețului la care este comercializata carnea, arata date ale statisticii comunitare, relateaza Rador Radio…

- Ministerul Comerțului din China a transmis marți ca se opune ferm raportului SUA privind barierele din calea comerțului exterior in cadrul caruia "China este descrisa ca țara provocand principala ingrijorare", relateaza Rador Radio Romania. Raportul național de estimare a comerțului privind barierele…

- Cursul afișat joi pentru un gram de aur a fost de 323,3234 lei, in creștere cu peste 5 lei fața de cotația anterioara. Procentual, creșterea a fost de 1,71%, potrivit datelor BNR. sursa: BNREste vorba de cea mai mare creștere de la o zi la alta din ultimele trei luni și jumatate. In ziua de 4 decembrie…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a discutat marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai lanturilor de magazine autohtone si ai distributiei din comertul cu bunuri alimentare despre solutiile prin care Guvernul poate sprijini deopotriva producatorii, distribuitorii si retalierii romani, el transmitand…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat vineri ca Franta, Germania si Polonia au convenit sa cumpere de pe piata internationala arme care sa fie livrate Ucrainei si sa ajute de asemenea aceasta tara in razboiul cu Rusia prin crearea unei noi coalitii pentru a-i furniza rachete cu raza lunga de actiune,…

- Prețul uleiului de masline se afla la niveluri ridicate pe tot traseul din camp pana la raft. Piața europeana inregistreaza o situatie fara precedent, iar analiștii nu sunt inca in masura sa prevada momentul in care va incepe detensionarea acestei piete. Relevant este mai ales faptul ca cele mai mari…

