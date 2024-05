Stiri pe aceeasi tema

- FBI investigheaza vanzarea catre cumparatori americani a ceea ce se banuieste a fi sute de comori de la British Museum. Agentia americana de aplicare a legii a ajutat, de asemenea, la returnarea a 268 de obiecte, despre care muzeul sustine ca ii apartin, care au fost vandute unui colectionar din Washington…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, 22 mai, ca Romania nu va trimite soldați pe frontul din Ucraina și „cu asta s-a terminat” orice discuție pe acest subiect și a precizat ca daca Romania va ceda in final un sistem Patriot țarii conduse de Zelenski, atunci „trebuie sa primeasca altceva”.„Romania…

- Un barbat, de 37 de ani, din judetul Neamt, dat disparut de catre soția sa pe 1 mai, s-a aruncat marti dimineata de pe podul de la Agigea in apele Canalului Dunare-Marea Neagra. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8.00, cand barbatul, aflat la volanul propriului autoturism, a oprit pe prima banda…

- Agentiile ne-au reconfirmat ratingul suveran si perspectiva stabila, dar asta nu inseamna ca nu exista loc de crestere, pentru ca investitorii straini au tendinta de a se orienta catre tarile cu ratinguri ridicate, deoarece acestea sunt considerate mai stabile, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos.…

- La data de 4 aprilie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca AJTAI MARIUS-CRISTIAN, in varsta de 9 ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat de la locuința din municipiul Cluj-Napoca, in jurul orei 07.30 și nu s-a intors pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa…

- Un barbat, de 52 de ani, care ingrijea oile la o stana, a fost gasit mort, intr-un canal. Barbatul fusese dat disparut de mai bine de 24 de ore. Un satean in localitatea ieseana Prisacani a sunat marti la 112 și a anunțat ca a vazut de la departare trupul neinsuflețit al unui om, care plutea in albia…

- Ieri, un copil de 6 ani a fost gasit in zona Dedeman, intamplator, de un cunoscut al parinților sai. Acesta plecase de la Școala Generala nr. 1, deși unitatea de invațamant are doi paznici. In urma incidentului, paznicul care nu l-ar fi vazut pe baiețel cand a ieșit pe poarta școlii, a fost schimbat.…

- La data de 01 martie a.c., in jurul orei 17.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca RUSU ION de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca a ieșit in jurul orei 12 de la unitatea școlara și nu a revenit la domiciliu pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,50 m,…