Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Babana de la Chefi la cuțite a ajuns iar in atenția internauților. Din pacate, nu este vorba despre o veste buna, așa cum a fost recent, cand le-a aratat-o fanilor din mediul online pe mama lui, ci despre niște probleme de sanatate. Fostul concurent a fost atat de afectat, incat li s-a plans…

- Chiar daca a trecut ceva timp de cand și-a facut apariția in cadrul show-ului culinar Chefi la cuțite, Razvan Babana continua sa fie unul dintre cei mai indragiți foști concurenți. Puțini știu insa cum arata acum, dar și ce meserie are tanarul! Va spunem de pe acum: noua lui pasiune nu are nicio legatura…

- Concurenții de la Chefi la Cuțite au devenit cunoscuți, indragiți și susținuți de public. Unii dintre susținatorii care ii incurajeaza cel mai mult sunt iubiții/ iubitele, soții/ soțiile.

- Concurenții de la Chefi la Cuțite au devenit cunoscuți, indragiți și susținuți de public. Unii dintre susținatorii care ii incurajeaza cel mai mult sunt iubiții/ iubitele, soții/ soțiile.

- Editia de miercuri seara a adus un nou record de audienta pentru emisiunea Chefi la cutite: show-ul a inregistrat cel mai mare rating si cea mai mare cota de piata la nivelului publicului comercial cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani, de la lansarea sezonului 8. De altfel, Chefi la cutite a caștigat…

- Editia de miercuri seara a adus un nou record de audienta pentru emisiunea Chefi la cutite: show-ul a inregistrat cel mai mare rating si cea mai mare cota de piata la nivelului publicului comercial cu varste cu...

- Chiar și niște bucatari cu experiența precum Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu pot trai momente surprinzatoare in bucatarie! Un concurent din bootcampul „Chefi al cuțite” a reușit sa-i uimeasca din toate punctele de vedere!

- Dupa ce a pregatit o rețeta de para limoncelo, Madalin Streja a așteptat cu sufletul la gura verdictul dat de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, la „Chefi la cuțite”!