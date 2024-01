Răzbunarea Rusiei: „Nu va rămâne nepedepsită!” Rusia isi va „intensifica” atacurile asupra tintelor militare din Ucraina, ca razbunare pentru bombardarea la scara fara precedent de catre armata ucraineana a orasului rusesc Belgorod in acest weekend, a anuntat luni presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, informeaza AFP. ”Vom intensifica loviturile, nicio crima impotriva civililor nu va ramane nepedepsita, asta este o certitudine”, a declarat Putin cu ocazia unei vizite la un spital militar, precizand ca aceste lovituri vor fi efectuate ”asupra instalatiilor militare”. „Lovim cu arme de precizie locurile de luare a deciziilor, locurile… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

