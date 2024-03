Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin prezideaza centrul operațional de criza in urma evenimentului tragic din capitala Rusiei.Președintele rus Vladimir Putin a fost informat imediat despre inceperea impușcaturilor, in primele minute ale incidentului de la sala de concerte, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca este deschis la o incetare a focului in razboiul din Ucraina pe perioada Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an, scrie dpa, preluata de Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat intr-un interviu acordat televiziunii ucrainene ca…

- Atat Putin, cat și purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, șeful diplomației ruse Serghei Lavrov și alți oficiali de la Moscova au folosit in mod repetat aceasta formulare pentru a se referi la faptul ca Ucraina trebuie sa accepte pierderea teritoriilor sale pe care Rusia le revendica și pe care liderul…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca reacțiile dure ale omologului francez Emmanuel Macron la adresa Rusiei au legatura cu implicarea Moscovei pe continentul African, in țari unde Parisul avea influența și interese.

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Ministerul rus de Externe a estimat vineri ca manevrele militare „Steadfast Defender 2024”, desfasurate de NATO si care sunt cele mai ample exercitii militare desfasurate de Alianta Nord-Atlantica de la incheierea Razboiului Rece, pot avea consecinte „tragice” pentru Europa, consemneaza agentia EFE.…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…