Curioasa reacţie a lui Putin Presedintele rus, Vladimir Putin, n-a lansat nicio amenintare imediat dupa atacul terorist. Putin le-a urat insanatosire grabnica victimelor atacului mortal asupra unei sali de concerte de la periferia Moscovei, a indicat sambata viceprim-ministrul rus Tatiana Golikova, dupa o intalnire cu liderul rus, transmite AFP. „Presedintele le-a urat tuturor insanatosire grabnica si le-a transmis medicilor recunostinta sa”, a spus Tatiana Golikova, citata de agentiile ruse de presa. Putin a discutat sambata cu responsabili ai fortelor de ordine si ai serviciilor de salvare dupa atacul mortal comis de indivizi… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

