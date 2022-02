In timp ce poporul ucrainean este distrus de o inacceptabila drama umanitara declanșata de agresiunea Rusiei, politicienii din toate țarile și taberele stau la povești bine hraniți, bine platiți, bine protejați, departe de furia razboiului. Cu cinismul specific acestei meserii devenita ignobila, Vladimir Putin, Biden, Macron, Zelenski, Olaf Scholtz, Boris Johnson sau chiar cvasi-inutilul nostru Iohannis bat apa-n piua despre politica și subtilitați geostrategice, susțin sau condamna acte politice, in condițiile in care, in lumea reala, oamenii mor, orașele sunt cotropite, mii de oameni și-au…