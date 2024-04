Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi membri ai Parlamentului European (PE) au fost platiti pentru a raspandi mesajele Moscovei, a declarat joi premierul belgian Alexander De Croo, potrivit caruia serviciile de informatii belgian si ceh ”au colaborat strans” in aceasta saptamana pentru a destructura o retea de propaganda rusa,…

- Emisarul Chinei pe afaceri europene, ambasadorul Li Hui, a avut vizite din 2 martie in Rusia, Polonia, Ucraina, Germania și Franța și la sediul UE pentru a promova a doua runda de diplomația navetei in privința crizei ucrainene. Intr-un briefing organizat vineri la Beijing, Li Hui a prezentat rezultatele…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- Emmanuel Macron a declarat ca Franța, Germania și Polonia sunt „unite”, dupa ce a fost expusa o ruptura in ceea ce privește raspunsul Europei la razboiul Rusiei din Ucraina, potrivit BBC.

- Reprezentantul special al guvernului chinez pentru afaceri eurasiatice, Li Hui, va vizita Rusia, sediul UE, Polonia, Ucraina, Germania și Franța, incepind cu 2 martie, pentru a desfașura o a doua runda de diplomație de naveta in vederea promovarii unei soluționari politice a crizei ucrainene. Despre…

- Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre…

- Iulia Navalnaia, vaduva opozantului rus Aleksei Navalnii, ucis vineri intr-o inchisoare ruseasca din Arctica, se va intalni, luni, la Bruxelles, cu ministrii de externe al statelor Uniunii Europene, a anuntat, duminica, seful diplomatiei europene, Josep Borrell. „Luni, o voi primi pe Iulia Navalnaia…

- Solistul trupei irlandeze de rock U2, Bono, a vorbit de pe scena despre moartea lui Alexei Navalnii, in timpul unui concert din Las Vegas, la Sphere Arena. El a facut apel la intreaga arena sa rosteasca numele politicianului, menționand ca președintele rus Vladimir Putin nu-l spune niciodata, scrie…