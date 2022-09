Război Ucraina. Parlamentul rus va dezbate alipirea provinciilor ucrainene Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse unde sunt in desfasurare asa-zise referendumuri ce in viziunea Moscovei ar trebui sa constituie baza legala a anexarii acestora, transmite Reuters in urma unei relatari a agentiei TASS, care citeaza o sursa neprecizata din legislativul rus.Informatia a fost ulterior confirmata si de agentia Interfax, in timp ce agentia RIA Novosti, citand de asemenea o sursa neprecizata, relateaza ca, in ziua urmatoare,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

