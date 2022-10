Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Angela Merkel a sustinut joi ca nu are niciun regret in legatura cu politica energetica pe care a dus-o in cei 16 ani cat s-a aflat la putere si cand a plasat Rusia drept unul dintre cei mai importanti furnizori de gaze, relateaza France Presse si Reuters."Din perspectiva epocii,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 231. Rusia anunta ca a facut 8 arestari in urma exploziei de la podul Kerci. Servicile secrete ruse spun ca atacul ar fi fost organizat de Directia centrala de informatii a Ministerului Apararii ucrainean. Vladimir Putin se foloseste de aceste incident pentru a justifica…

- Digi24.ro l-a intervievat pe consilierul lui Volodimir Zelenschi, Mihailo Podoliak unul dintre reprezentanții Ucrainei la negocierile de pace purtate cu Rusia. Podoliak vorbește despre determinarea Ucrainei de a-și elibera teritoriul ocupat ilegal de Rusia și spune ca ucrainenii nu se tem de nimic,…

- ”Preturile trebuie sa scada (…). Guvernul german va face totul pentru a le face sa scada”, atat pentru gospodarii, cat si pentru intreprinderi, a anuntat Olaf Scholz intr-o conferinta de presa, la Berlin, la finalul unor negocieri guvernamentale pe tema unui nou plan de sustinere a puterii de cumparare.…

- Continue reading SUA, tot mai ingrijorate ca Putin ar putea escalada razboiul din Ucraina. Atacuri asupra hub-urilor de aprovizionare din afara Ucrainei, din tari NATO precum Polonia si Romania, una dintre optiuni at Info real.

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, a fost filmat in timp ce facea turul unei inchisori din Rusia, in cautare de deținuți care sa fie recrutați in armata rusa pentru a fi trimiși sa lupte pe frontul din Ucraina, informeaza The Moscow Times. Imaginile,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 159. Rusia a atacat din nou Odessa. Armata rusa a folosit rachete Iskander, trase din Crimeea. Potrivit agentiei de presa ucrainene Ukrinform, nu au fost raportate victime pana acum. Ambasadorul SUA la Kiev afirma ca atacul de la Olenivka este “de neconceput”, iar Statele…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 155. O harta care prezinta reimpartirea Europei, intr-un scenariu ideal pentru Federatia Rusa, starneste noi controverse. Conform desenului publicat chiar de fostul președinte rus Dmitri Medvedev, pe contul sau de Telegram, teritoriul Ucrainei s-ar limita doar la regiunea…