- Volodimir Zelenski le-a spus ucrainenilor, in alocutiunea video de vineri seara, ca a avut in cursul zilei o intalnire privind situatia financiara, activitatea Fiscului si veniturile fiscale si a cerut colectarea taxelor si impozitelor si eliminarea afacerilor „la negru”.„Trecem in revista raportul…

- Sistemele rusești de aparare aeriana au distrus doua drone ale armatei ucrainene in regiunea Lisichansk din Republica Populara Lugansk (LPR) in decursul a 24 de ore, a declarat Leonid Sharov, ofițer superior al centrului de presa al centrului de presa al grupului Centru al Forțelor Armate Ruse

- Unitațile grupului de forțe de Sud au respins patru contraatacuri ale armatei ucrainene și au invins, de asemenea, brigazile 22 mecanizate, 10 de asalt montan și 1-a brigazi prezidențiale ale Ucrainei, a comunicat șeful centrului de presa al grupului, Vadim Astafiev

- Progresele recente ale Rusiei in apropiere de Avdiivka, precum și in jurul altor orașe precum Kupiansk, Bahmut și Marinka, sunt o dovada a faptului ca Rusia a preluat cu fermitate inițiativa pe o mare parte a campului de lupta, dupa slabirea contraofensivei ucrainene, spun analiștii citați de New York…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins, marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegerile cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters, potrivit digi24.ro .

- Valeri Zalujnii, generalul aflat la comanda armatei ucrainene, a avut luni cele mai critice declaratii publice de pana acum la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, referindu-se la deciziile acestuia de demitere a sefilor birourilor regionale de recrutare militara, in conditiile in care tensiunile…

- Zelenski il amenința direct pe comandatul Zalujnii: 'Asta este o greseala uriasa!'Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat conducerea militara a tarii sale in legatura cu implicarea in politica, relateaza DPA, informeaza Agerpres.Tabloidul britanic The Sun a insistat intr-un interviu…