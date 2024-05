Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Federal a emis un ordin privind sporirea masurilor de securitate la Summitul pentru Pace din stațiunea Burgenstock (15-16 iunie), informeaza instituția helveta, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial.Pentru a asigura securitatea la summitul pentru pacea in Ucraina, Elveția va desfașura…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping dau asigurari, joi, la Beijing, ca vor sa evite orice ”escaladare” in Ucraina, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski evoca o situatie ”extrem de dificila” in regiunea ucraineana Harkov, luata cu asalt de rusi de o saptamana,…

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

- Ucraina a anunțat marți dimineața ca a interceptat toate cele noua drone lansate de Rusia asupra teritoriului sau in timpul nopții. Președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre sprijinul occidental primit de Israel in contextul atacului iranian de la sfarșitul saptamanii trecute și a cerut din nou…

- Razboi in Ucraina, ziua 764. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut un nou apel catre aliatii occidentali pentru a accelera livrarea avioanelor de lupta F-16 si a sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, dupa atacurile din Harkov, soldate cu

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa „functioneze din nou”, opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia, relateaza Reuters. Intr-o interventie video la o conferinta globala gazduita de Coreea de Sud, Zelenski –…