- China a declarat miercuri ca respinge orice "critica sau presiune" cu privire la legaturile sale cu Rusia, dupa ce Statele Unite au avertizat cu o zi inainte Beijingul ca il vor considera responsabil daca Rusia va ocupa alte teritorii in Ucraina, in conditiile in care Beijingul si-a reinnoit promisiunile…

- Statele Unite(SUA) sunt pregatite sa sanctioneze bancile si companiile chineze, precum si conducerea Beijingului, daca vor ajuta fortele armate ale Rusiei in invadarea Ucrainei, a declarat luni secretarul de Trezorerie al SUA, Janet Yellen, potrivit universul.net. ”Suntem pregatiti sa actionam daca…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg, potrivit NEWS.RO.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o „alianta a puterilor autoritare” actioneaza din ce in ce mai strans impotriva democratiilor occidentale si a avertizat ca lumea a devenit mai „imprevizibila”, informeaza EFE. Intr-un interviu acordat postului britanic BBC care va fi difuzat…

- ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte clare Rusiei”, a declarat ministrul francez, pledand in favoarea unui ”raport de forta favorabil Ucrainei”, intr-o conferinta de presa comuna, la Beijing, cu omologul sau chinez Wang Yi. Este ”evident ca China joaca un rol-cheie in independenta, respectarea…

- „Putin și Xi Jinping sunt asemanatori”, a constatat fosta purtatoare de cuvant a președintelui Taiwanului, Kolas Yotaka, dupa recentul interviu acordat de președintele rus jurnalistului Tucker Carlson, scrie corespondentul CNN Will Ripley intr-o analiza despre justificarile lui Vladimir Putin pentru…

- Kievul spune ca va curma tentativele de provocari ale FSB și altor servicii speciale ruse care controleaza situația de la Tiraspol, subliniind ca nu va permite implicarea regiunii separatiste Transnistria in razboiul Rusiei contra Ucrainei.