- Autoritațile ucrainene au declarat, duminica, ca au deschis o ancheta in legatura cu uciderea unor militari ucraineni prizonieri de razboi, șase in orașul Avdiivka și doi intr-un sat din aceeași regiune.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, miercuri seara, o clarificare deplina asupra circumstanțelor prabușirii unui avion rusesc intr-o regiune de frontiera rusa și a acuzat Moscova ca „se joaca cu viețile prizonierilor de razboi ucraineni".„Este evident ca rușii se joaca cu viețile prizonierilor…

- Forțele ruse intenționeaza sa desfașoare o ofensiva pe scara larga in Ucraina in vara anului 2024 și vor incerca sa captureze restul celor patru regiuni anexate ilegal (Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia).

- Razboi in Ucraina, ziua 687. Rusii au lovit cu rachete un hotel aflat in orasul Harkov, din Nord-Estul Ucrainei. 11 oameni au fost raniti, iar printre ei se afla si mai multi jurnalisti din Turcia.

Apararea aeriana rusa a doborat in cursul nopții 32 de drone care ii vizau teritoriul. Grupul Vostok a oprit opt ​​incercari de inaintare ale forțelor ucrainene la Donețk

- Trupele de artilerie ale grupului de trupe „Sud” a lovit patru puncte forte și un punct de desfașurare temporara a brigazii 46 aeromobile a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Donețk

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube

- Trupele grupului centru al armatei ruse ar fi respins un atac al trupelor ucrainene și le-au capturat o poziție fortificata in direcția Krasnoliman, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii,