- Armata rusa s-a „impotmolit” in lupte de strada in orașul Vovceansk, in regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, a afirmat vineri comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, care a informat totodata despre lupte intense in trei zone-cheie de pe frontul de est, relateaza France-Presse,…

- Razboi in Ucraina, ziua 812. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut partenerilor occidentali sa accelereze livrarile de arme promise, in condițiile in care Kievul incearca sa respinga o noua ofensiva ruseasca in nord-estul țarii.

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState. "Inamicul a ocupat Lukianti", a anunțat grupul pe Telegram. Lukianti se afla…

- Razboi in Ucraina, ziua 797. Armata ucraineana, confruntata cu superioritatea trupelor ruse in materie de trupe si armament, incearca sa opreasca inaintarea rapida a acestora din urma la nord-vest de orasul Avdiivka, in regiunea Donetk, de unde localnicii

- Trupele ruse incearca sa incercuiasca orașul Ceasiv Iar din regiunea Donețk, potrivit unui oficial militar ucrainean, potrivit hotnews.ro. Atacul este in desfașurare, insa Kievul susține ca forțele Moscovei nu au avut niciun succes in ultima saptamana. Rusia continua in cea de-a 794-a zi sa loveasca…

- Rușii iși intensifica atacurile la Avdiivka și Bahmut, a anunțat Statul Major ucrainean. In total, 104 lupte s-au dat pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Trupele ruse au lansat 13 rachete și 56 de lovituri aeriene. 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie,…

- Rusia a revendicat preluarea controlului asupra micii localitati Bogdanivka, in estul Ucrainei. Mica localitate, cu 100 de locuitori inainte de razboi, se afla la mai putin de 10 km de Ceasiv Iar, oras strategic si tinta a fortelor ruse dupa cucerirea Bahmutului. Ceasiv Iar este situat la mai putin…

- Trupele ruse au atacat in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active in Novopavlivka și Bahmut și folosind aviația pentru a sprijini atacurile in trei zone de operațiuni, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. 56 de lupte s-au dat in intervalul menționat. Rușii au…