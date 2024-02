Stiri pe aceeasi tema

- Compania turca de aparare Baykar a inceput sa construiasca o fabrica in apropiere de Kiev, care va angaja aproximativ 500 de oameni si unde va produce fie drone TB2, fie TB3, a declarat directorul general al companiei, pentru Reuters, potrivit hotnews.ro .

- Razboi in Ucraina, ziua 673. Producția interna de armament din Ucraina s-a dezvoltat pana in punctul in care este capabila sa produca chiar mai mult decat poate comanda Ministerul ucrainean al Apararii pe baza bugetului pentru 2024.

- Odesa a fost ținta, in noaptea de marți spre miercuri, unui atac masiv cu drone. Autoritațile locale au raportat mai multe explozii in orașul port la Marea Neagra, fiind afectate mai multe cladiri de locuințe. Lovitura vine la scurt timp dupa ce forțele rusești au bombardat o gara plina de oameni din…

- Armata ucraineana a primit un lot inițial de noi drone de atac cu raza lunga de acțiune AQ 400 Scythe cu o singura direcție. Producatorul a dezvaluit, de asemenea, capacitatea sa de producție, care este in prezent de 100 de drone pe luna, cu intenția de a crește producția in viitor, potrivit Defense…

- Razboi in Ucraina, ziua 662. Un atac cu numeroase drone s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Odesa din Ucraina. O persoana a murit, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters.

- UPDATE 7:30 Atac cu drone asupra OdeseiMai multe explozii s-au auzit noaptea trecuta in zona unor localitați din Ucraina și, potrivit surselor ucrainene, cel puțin 4 proiectile și-ar fi atins ținta. Mai multe filmari au surprins o serie de explozii in localitatea Ilicevsk. Odessa is getting lit up tonight.…

- Consortiul Kalasnikov, unul dintre principalii producatori de arme din lume, si-a crescut productia de armament cu 30% pentru a satisface nevoile armatei ruse in Ucraina, transmite EFE, potrivit Agerpres.In acest scop, Kalasnikov a lansat proiectul Konveiner in iulie 2022, care a presupus modernizarea…

- Rusia a lansat atacuri cu drone impotriva mai multor regiuni ucrainene, potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Autoritațile au avertizat populația cu privire la amenințari și a recomandat oamenilor sa ramana in adaposturi