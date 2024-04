Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat in noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra Zaporojie și Harkov, iar in orașe s-au auzit mai multe explozii, au anunțat autoritațile ucrainene. In Zaporojie, rușii au țintit casele civile, iar doua femei au fost ranite, a spus șeful administrației militare regionale…

- Ce motive are liderul rus sa arunce vina, de fapt, pe Occident și Statele Unite, ne explica jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Pacuraru.„In urma evenimentelor tragice din Moscova, felul in care a reactionat Rusia este destul de interesant. Se pare ca nu prea vor sa auda de ideea ca ar fi fost ceva…

- Rusia „este in stare de razboi contra Ucrainei”, a recunoscut Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un interviu destinat presei de vineri. De data aceasta, Peskov considera necesar sa explice o astfel de situație, intrucat in urma cu doi ani, la declanșarea agresiunii contra Ucrainei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 725. Retragerea armatei ucrainene din orasul Avdiivka este dovada "costului inactiunii" Congresului american, care blocheaza un ajutor militar suplimentar de 60 miliarde de dolari Kievului, a denuntat Casa Alba.

- Razboi in Ucraina, ziua 719. Poliția de Frontiera din Chișinau a informat ca, in zona frontierei moldo-ucrainene, in apropierea localitații Etulia, raionul Vulcanești, au fost depistate fragmente de drona de tip „Shahed”.

- Razboi in Ucraina, ziua 713. Ucraina se asteapta sa primeasca avioane de vanatoare F-16 si rachete cu o raza de actiune intre 300 si 500 de kilometri "in pachete suplimentare de ajutor militar" din partea aliatilor sai, a declarat comandantul Fortelor Int

- Razboi in Ucraina, ziua 710. Doua drone ucrainene de atac au lovit sambata cea mai mare rafinarie petroliera din sudul Rusiei, a declarat pentru Reuters o sursa de la Kiev, care a oferit detalii despre cel mai recent atac dintr-o serie de operații cu raza

- Sistemele rusești de aparare aeriana au distrus doua drone ale armatei ucrainene in regiunea Lisichansk din Republica Populara Lugansk (LPR) in decursul a 24 de ore, a declarat Leonid Sharov, ofițer superior al centrului de presa al centrului de presa al grupului Centru al Forțelor Armate Ruse