- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei ucraineano-poloneze sunt in prezent blocate, a declarat Volo

- ”Ministrul afacerilor externe a subliniat importanta rolului AIEA in utilizarea tehnologiilor nucleare in scopuri pasnice in conditii de siguranta si securitate. In acest context, a evocat semnificatia Summit-ului dedicat energiei nucleare, desfasurat pe 21 martie, la Bruxelles. Totodata, oficialul…

- In dimineața zilei de 24 februarie 2022, Ucraina și Republica Moldova se deconectau temporar de la rețeaua sovietica de electricitate. Era un test. Planul era ca, intre 24 și 26 februarie, sa se izoleze și sa se rebranșeze, pentru a evalua niște parametri tehnici. Speranța era ca, daca totul mergea…

- De la inceputul conlictului militar din Ucraina, in jurul centralei nucleare Zaporojie s-au dat lupte grele. Rușii au reușit intr-un final sa obțina controlul, insa ucrainenii au atacat acum infrastructura critica a centralei. Atac de neințeles in Ucraina, unde armata lui Volodimir Zelenski și-a atacat…

- Forțele armate ucrainene au tras in infrastructura critica a centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, scrie joi agenția rusa de presa TASS. „A fost inregistrata bombardarea infrastructurii critice a stației. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat in zona gardului in spatele careia se afla…

- Forțele ruse au lansat in noaptea de duminica spre luni un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Atacul a fost lansat in valuri și a provocat daune infrastrucții civile, iar mai multe case au fost avariate. Potrivit armatei ucrainene, apararea…

- In cursul noptii de 9 10 februarie, fortele ruse au executat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Ismail si Reni, in proximitatea granitei dintre Ucraina si Romania.Ministerul Apararii Nationale a monitorizat situatia in zona de frontiera si a activat procedurile de Politie…

- Populația civila din Romania trebuie sa se pregateasca de razboi, avertizeaza șeful Armatei. Intr-un interviu pentru Europa Libera, generalul Gheorghița Vlad spune ca anul acesta ar trebui sa fie adoptata in Parlament legea care prevede stagiul militar voluntar. ”Da, populația Romaniei, la fel ca intreaga…