Stiri pe aceeasi tema

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…

- „Pentru romani, un subiect extrem de important este finalizarea aderarii la spatiul Schengen. Securitatea granitelor europene este foarte importanta pentru ca este vorba despre siguranta noastra, a copiilor nostri si a democratiilor liberale. Romania este un furnizor de securitate si de predictibilitate…

- O noua criza energetica ar putea cuprinde Europa iarna urmatoare, cand ar urma sa expire acordul de tranzit de gaze dintre Ucraina și Rusia. Un document intern al Comisiei Europene, obținut de Politico, arata ca oficialii de la Bruxelles sfatuiesc țarile membre sa se pregateasca pentru noi scumpiri…

- Fermieri polonezi care au protestat in masa marti impotriva importurilor de cereale ucrainene au amplasat pe un tractor o pancarta in care ii cereau liderului rus Vladimir Putin sa "restabileasca ordinea in Ucraina", ministrul de interne polonez Marcin Kierwinski reactionand imediat, a relatat publicatia…

- Populația civila din Romania trebuie sa se pregateasca de razboi, avertizeaza șeful Armatei. Intr-un interviu pentru Europa Libera, generalul Gheorghița Vlad spune ca anul acesta ar trebui sa fie adoptata in Parlament legea care prevede stagiul militar voluntar. ”Da, populația Romaniei, la fel ca intreaga…

- Autoritațile din Republica Moldova au inclus in Planul de Reconstrucție a Infrastructurii din Moldova proiectul unei autostrazi care ar urma sa "uneasca" municipiul Targu Mureș din Romania de orașul Odesa din Ucraina, prin Iași și Chișinau. Proiectul a fost publicat pe pagina web www.msp.gov.md și prevede…

- "In acest moment crucial este important sa folosim toate mijloacele pe care le avem la dispozitie pentru a continua sa sprijinim Ucraina", a declarat sefa diplomatiei romane.Ea a aratat ca "Ucraina trebuie sa ramana o prioritate pe agenda Uniunii Europene"."Trebuie sa implementam rapid etape foarte…