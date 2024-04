Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei ucraineano-poloneze sunt in prezent blocate, a declarat Volo

- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei ucraineano-poloneze sunt in prezent blocate, a declarat Volo

- Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei ucraineano-poloneze sunt in prezent blocate, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza luni IPN, care citeaza portalul…

- La summitul de la Bruxelles, care va avea loc joi si vineri, liderii europeni vor incerca sa inarmeze mai bine Ucraina, in fata a ceea ce ei considera a fi o amenintare rusa din ce in ce mai ingrijoratoare. Ajutorul occidental se epuizeaza si mai multi lideri europeni sunt ingrijorati ca Ucraina ar…

- Peste o suta de expozanti din opt țari: Republica Moldova, Austria, Italia, Letonia, Polonia, Romania, Ucraina și Ungaria participa la expozitia internationala MOLDAGROTECH (spring) 2024, lansata miercuri, 13 martie, la Centrul Internațional de Expoziții MOLDEXPO. Nelipsit de la expoziția internaționala…

- Autoritațile ucrainene susțin ca au identificat 511 persoane suspectate de crime de razboi de la invazia Rusiei, din februarie 2022. S-au pronunțat 81 de condamnari, a declarat joi, la Kiev, procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin, noteazaMediafax. Informațiile au fost facute publice de catre…

- Ministrul ucrainean al agriculturii, Mykola Solskyi, subliniaza, intr-o declarație pentru stiripesurse.ro, rolul in creștere al Dunarii pentru exporturile din Ucraina. Țara vecina, aflata in plin razboi cu Rusia, are planuri mari in privința Dunarii, dupa cum a dezvaluit publicația Bloomberg, iar Romania…

- Populația civila din Romania trebuie sa se pregateasca de razboi, avertizeaza șeful Armatei. Intr-un interviu pentru Europa Libera, generalul Gheorghița Vlad spune ca anul acesta ar trebui sa fie adoptata in Parlament legea care prevede stagiul militar voluntar. ”Da, populația Romaniei, la fel ca intreaga…