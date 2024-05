Șoferilor beți li se confiscă mașina. Sunteți de acord cu o așa lege? Se confisca mașina O noua lege prevede ca șoferilor prinși beți la volan sa le fie confiscata mașina. Cat de eficienta este aceasta masura? Rezultatele se vor vedea in timp, pentru ca aceasta lege este abia implementata in Polonia. Conform noilor reguli, un șofer cu cel puțin 0,05% alcool in sange care a provocat un accident sau orice șofer care este prins conducand cu cel puțin 0,15% alcool in sange, indiferent daca a provocat un accident, va pierde vehiculul condus. Limita Poloniei de alcool la volan este de 0,02% alcool in sange. Legea ar putea suferi modificari ulterioare deoarece Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

