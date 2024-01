Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a avut miercuri, la Casa Alba, discutii cu liderii din Congres pentru a-i convinge ca Statele Unite sa continue furnizarea ajutorului pentru Ucraina, in prezent intrerupt ca urmare a lipsei unui acord intre republicani si democrati.

- Razboi in Ucraina, ziua 693. Președintele SUA, Joe Biden, ii va primi la Casa Alba liderii Congresului și pe mai mulți politicieni de top pentru a discuta cu privire la cererea de finanțare suplimentara, inclusiv asistența militara, pentru Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- Deblocarea finantarii pentru sprijinirea Ucrainei „nu mai poate astepta” in fata pericolului reprezentat de Vladimir Putin, a avertizat miercuri presedintele Joe Biden, adresandu-se Congresului american, unde democratii si republicanii nu au reusit inca sa convina asupra unui nou pachet de ajutor pentru…

- "Volodimir Zelenski nu poate ajunge la briefingul nostru la 15:00 (ora locala - N.R.), a intervenit ceva in ultimul moment", a declarat presei alesul american, citat de AFP, scrie Agerpres.Presedintele ucrainean urma sa se adreseze virtual Congresului american, sperand sa obtina deblocarea unui nou…

- Ministrul chinez de Externe Wang Yi a inceput joi discutii cu omologul sau american Antony Blinken, in cadrul unei vizite la Washington, care ar putea-o preceda pe cea a presedintelui chinez. Wang Yi, care a luat act de aceasta deschidere diplomatica, a indemnat la o relatie ”stabila” cu Statele Unite…