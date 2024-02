Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca Vladimir Putin este in totalitate responsabil pentru moartea lui Alexei Navalnii in inchisoarea din Rusia in care principalul critic al Kremlinului iși ispașea pedeapsa, relateaza Reuters, Sky News și The Guardian.Intr-o conferința…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Camerei Reprezentantilor sa aprobe "rapid" pachetul de ajutor pentru Ucraina adoptat marti de Senat, desi liderul republican din camera inferioara a Congresului a spus ca nu vrea sa-l examineze in forma actuala, potrivit AFP, scrie AGERPRES. "Cer Camerei sa…

- Miliardarul si-a lansat amenintarile dupa prezentarea publica a unui proiect de lege adoptat in Senat, care prevede o anvelopa in valoare de 60 de miliarde de dolari destinata Kievului. Acest proiect de lege – care prevede in afara de acest ajutor in valoare de 60 de miliarde de dolari destinat Kievului,…

- Razboi in Ucraina, ziua 695. Președintele SUA, Joe Biden, a declarat, dupa intalnirea cu liderii Congresului american, ca majoritatea parlamentarilor americani susțin continuarea ajutorului pentru Ucraina, dar sunt reținuți de o "mica minoritate".

- Presedintele american Joe Biden a avut miercuri, la Casa Alba, discutii cu liderii din Congres pentru a-i convinge ca Statele Unite sa continue furnizarea ajutorului pentru Ucraina, in prezent intrerupt ca urmare a lipsei unui acord intre republicani si democrati.

- Deblocarea finantarii pentru sprijinirea Ucrainei „nu mai poate astepta” in fata pericolului reprezentat de Vladimir Putin, a avertizat miercuri presedintele Joe Biden, adresandu-se Congresului american, unde democratii si republicanii nu au reusit inca sa convina asupra unui nou pachet de ajutor pentru…

- "Volodimir Zelenski nu poate ajunge la briefingul nostru la 15:00 (ora locala - N.R.), a intervenit ceva in ultimul moment", a declarat presei alesul american, citat de AFP, scrie Agerpres.Presedintele ucrainean urma sa se adreseze virtual Congresului american, sperand sa obtina deblocarea unui nou…

- Fondul listat la bursa (ETF) Invesco Aerospace & Defense a inregistrat intrari nete de peste 100 de milioane de dolari pana acum in aceasta luna, potrivit datelor Lipper, adaugandu-se la cele aproape 180 de milioane de dolari pe care le-a acumulat in octombrie. Companii precum ETF-l iShares US Aerospace…