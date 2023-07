Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Președintele ucrainean a aterizat marți (11 iulie) la Vilnius, unde liderii țarilor membre NATO, reuniți la summit, urmau sa discute despre o posibila aderare a Ucrainei la Alianța. Kievul face presiuni pentru a i se permite rapid sa intre in alianța occidentala, care sa-i asigure garanții reciproce…

- Vreme caniculara - Crește puternic disconfortul termicIn prima zi a saptamanii, vremea va fi calduroasa in zonele de campie. Disconfortul termic va fi in crestere mai ales in sudul Munteniei si in vestul Dobrogei. CITESTE SI Mic ghid pentru a te apara de inflație - Evidența cheltuielilor marunte,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ii va primi, marti, la Palatul Elysee, pe cei peste 220 de primari ai localitatilor care au fost afecate de violentele din ultimele zile, relateaza presa din Franta, informeaza news.ro.De asemenea, Macron ii va primi luni pe presedintii Senatului si Adunarii Nationale.…

- Razboi in Ucraina, ziua 451. Biden va anunța un nou pachet de ajutor militar de 375 milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv muniție. Washingtonul a dat, de asemenea, „semnalul pozitiv” ca va permite altor tari sa furnizeze Ucrainei avioanele F-16 pe c

- Razboi in Ucraina, ziua 444: Mai multe explozii s-au produs in orașul Lugansk din estul Ucrainei, care este ocupat de forțele ruse și este un centru important pentru așa-numita "operațiune militara speciala" a Moscovei.

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.