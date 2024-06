Furtunile puternice de joi seara au lasat in urma cladiri inundate, copaci și stalpi de electricitate puși la pamant și mașini avariate in mai multe județe și in București. Sub cod roșu de scurta durata s-au aflat Capitala și județele Olt, Dolj, Valcea, Argeș, Gorj, Mehedinți, Ialomița, Calarași, Teleorman, Ilfov și Dambovița, in timp ce alte zone ale țarii au fost sub cod portocaliu de furtuni. Ploile abundente au fost insoțite de descarcari electrice, vant și grindina de mari dimensiuni.In București și in județul Ilfov, pompierii au avut aproape 400 de intervenții dupa furtuna de joi seara.Potrivit…